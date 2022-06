Le 8 lampade da terra da possedere assolutamente

Se non siete appassionati di lampadari, vi capiamo, non tutti sono amanti di buchi nel muro e oggetti che pendono dal soffitto, per far fronte a questa inclinazione di molti, ecco che sono nate le lampade da terra. Oltre ad essere un'ottima alternativa ai lampadari, questo genere di illuminazione si può scegliere anche per donare all'ambiente un'atmosfera più intima, perché a differenza di faretti e luci al neon la potenza delle lampadine che vengono montate su esse tendono ad emanare una luce calda che crea ombre e dà all'ambiente profondità e carattere.

Ecco allora qualche lampada da terra scelta da noi apposta per voi, sei diverse tipologie perfette per tutti gli ambienti, dal salotto alla camera da letto.