7 idee per il luogo ideale dove ritirarsi in vecchiaia!

È un tema che appare scontato, ma in realtà condensa un numero importante di variabili e di problematiche progettuali. Stiamo parlando del progetto dello spazio per gli anziani: argomento progettuale che molto spesso siamo abituati a trattare nella definizione di spazi specialistici dedicati, come le residenze assistite, ma che si può facilmente riproporre nel disegno degli ambienti abitati da persone a noi vicine. Pensare uno spazio per gli anziani non significa infatti seguire la sconfinata quantità di normative che regolano gli spazi pubblici e privati ad essi dedicati, ma tradurre la maggior parte di quelle istante in un progetto calibrato nelle caratteristiche spaziali, dimensionali, espressive.

Quella della terza età è una condizione molto poco considerata nell'elaborazione degli spazi, che si pensano nella maggioranza dei casi calibrati per un'età media, senza tener conto delle esigenze specifiche. Il primo grande tema con il quale ci dovremo confrontare sarà quello della mobilità. Le persone anziane sono infatti dotate nella maggior parte dei casi di una mobilità difficoltosa, nei confronti della quale occorre rapportarsi per rendere il più possibile fluidi gli spazi e privi di ostacoli sul cammino.

Nel progetto saranno chiamati in causa tutti gli elementi che compongono lo spazio dall'architettura ai mobili ai complementi fino alle finiture e ai colori. Non andranno infatti trascurati gli aspetti percettivi: lo spazio ci parla e uno spazio calibrato sulle esigenze degli anziani deve essere in grado di parlare un linguaggio specifico, immediatamente comprensibile. Altrettanto fondamentale risulterà il progetto illuminotecnico: tale da essere facilmente gestibile e da rendere ogni porzione della casa accessibile al massimo anche a persone dotate di deficit visivi.