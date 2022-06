Arreda la casa ispirandoti al tuo film preferito!

Galeotto fu, per la storia d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie, il set di Mr & Mrs Smith. Nel film, i due vivono nella classica casa americana, dagli interni sorprendenti come la loro personalità. Il bagno, soprattutto, è espressione di lusso. Se volete copiarlo, e ne avete la possibilità, scegliete per il pavimento e per le pareti un rivestimento in marmo (il bagno del film è completamente nero, ma potete scegliere anche una versione più soft che giochi sul black&white). Completatelo con una vasca freestanding, con un grande specchio e con elementi a sorpresa, come i due lavabi minimali dalla struttura in tubolare d'acciaio. Oppure, optate per la versione più classica proposta da Roselin Wilson Design: lampade classiche, mobile bagno in marmo e legno laccato.