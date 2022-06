Spazi al minimo? La soluzione: le cucine monoblocco

Per poco che sia lo spazio a disposizione, la cucina rimane ambiente imprescindibile e non può mancare in un appartamento. Ecco allora che bisogna pensarle davvero tutte per trovare il modo di farcela stare, senza dover rinunciare a niente. O quasi a niente: solo al superfluo, perché a tutto ciò che non serve a cucinare si può e si deve rinunciare in certi casi. Questo non vuole dire però che sia necessario rinunciare al proprio gusto, allo stile e certamente non al comfort. Perché se gli spazi ridotti sono una sfida difficile per chi deve progettare, contemporaneamente costituiscono una grande opportunità. I limiti sono anche questo: una cornice certa all'interno della quale tutto deve trovare il proprio posto. Le cucine monoblocco devono essere pensate in modo che l'essenziale trovi il giusto spazio e tutti gli elementi siano usati con intelligenza e nella maniera più efficiente possibile. Con fantasia: i limiti, come detto, devono essere tramutati in stimoli. Le soluzioni innovative sono frutto di questo tipo di sforzo creativo, di questa spinta verso vie nuove di pensare e progettare la cucina. Un ambiente così familiare che spesso rischia di essere dato per scontato. Ma, nel caso delle cucine monoblocco, questo è un rischio che non si pone. Vi è l’obbligo di ripensare e sperimentare tutto con sguardo fresco, alla ricerca di soluzioni nuove per i volumi di spazio a disposizione. Ma senza lasciare che quello relativo allo spazio sia l'unico criterio a dettare legge. Anzi, la sfida consiste proprio in questo: rendere interessante, accogliente, confortevole e funzionale una cucina che deve raccogliere tutto in volumi e spazi ridotti al minimo. La creatività delle soluzioni in questo caso è inversamente proporzionale alla riduzione di spazi e volumi: a spazi minimi corrisponde la massima creatività. E vedremo insieme che i risultati possono essere davvero inaspettati e sorprendenti.

Non resta allora che seguire homify in questa breve ma intensa esplorazione attraverso il mondo delle cucine monoblocco!