Una piscina in un piccolo giardino? Detto, fatto!

Anche se sembra un'operazione semplice, la ristrutturazione un giardino non lo è affatto! Soprattutto per le aspettative che abbiamo: ci aspettiamo sempre un cambiamento radicale e la massima valorizzazione degli spazi. Con il progetto che vi mostreremo oggi le vostre alte aspettative non saranno deluse!

Si tratta della ristrutturazione di un piccolo giardino e della costruzione di una piscina al suo interno. Un progetto che ha incontrato non poche difficoltà, legate anche alle ridotte dimensioni dello spazio disponibile. Però, come sapete, per i nostri professionisti nulla è impossibile! Vediamo cosa sono riusciti fare gli architetti di CC Arquitectos.