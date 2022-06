Una casa in mezzo al verde vi stupirà!

La casa gode davvero di un panorama pazzesco, in un contesto del genere è impossibile non sentirsi un tutt'uno con ciò che c'è intorno. L'idea di costruire la casa alternando pannelli in legno e pannelli in vetro è geniale, in questo modo quasi svanisce la distinzione tra interno ed esterno e il look dell'edificio p decisamente moderno. Un ottimo luogo per rilassarsi e riflettere!