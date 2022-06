Tra Casa e Natura: le Verande in Legno

Il termine veranda è stato introdotto nell'Europa mediterranea nel XV secolo, probabilmente arrivato dall'India, dove varanda stava a indicare le logge e le gallerie che circondavano le case. Costruzioni leggere, spesso di legno, che servivano a riparare dal sole creando ombra intorno alle case e avevano la funzione di accompagnare il visitatore all'interno. Leggere perché uno dei materiali più usati era il legno. Era ed è il legno, dovremmo dire. Perché il legno rimane uno dei materiali più usati e le verande in legno sono in questo modo entrate a far parte del paesaggio che tutti riconosciamo come tipicamente mediterraneo. Ma non solo, perché sono parte del paesaggio italiano ed europeo in generale.

Il legno è materiale adattissimo per diverse ragioni. Intanto per il fatto che sia stato uno dei primi materiali da costruzione, essendo reperibile in tutto il continente. Poi per la sua resistenza agli agenti atmosferici e in particolare quando opportunamente trattato. E poi perché a resistenza e solidità il legno unisce la possibilità di creare strutture agili e leggere, e quindi permette una infinità di soluzioni che si adattano a qualsiasi tipo di spazio e di costruzione. Per queste ragioni le verande in legno possono andare a integrarsi senza difficoltà con altri tipi di costruzioni e con qualsiasi altro materiale. Il legno, poi, come nessun altro materiale è capace di fondersi con il paesaggio naturalmente .

Le verande in legno sono perciò in grado di accompagnare la natura all'interno della casa, facendo in modo che diventi parte integrante del paesaggio domestico, rendendola protagonista. Flessibilità, leggerezza e solidità sono gli ingredienti del mix garantito dalle verande in legno. Che siano coperte o meno, che sorreggano tende o stuoie, le verande in legno contribuiscono a creare angoli unici e insostituibili, in cui ci si può rilassare o ospitare gli amici, mangiare in compagnia o riposare, leggere un buon libro o guardare le stelle. Riparati, ma sempre in contatto diretto con la natura che ci circonda.