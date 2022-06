Un Soggiorno per Ogni Segno dello Zodiaco

I nativi della Vergine possiedono il prezioso dono dell’organizzazione e della pianificazione in ogni aspetto della loro vita, sul lavoro come nella vita privata. Anche in casa quindi, tenderanno a organizzare gli ambienti in modo funzionale, disponendo gli spazi e gli elementi d’arredo in base a una logica rigorosa. In soggiorno, per esempio, i nati in Vergine apprezzeranno di certo le soluzioni razionali come quella qui proposta da HOME LIFTING: un elegante angolo conversazione in cui le due grandi librerie simmetriche realizzate in cartongesso fungono quasi da cornice della colonna centrale contenente la canna fumaria.