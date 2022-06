Poltrona vintage mon amour

Il termine vintage viene dal francese l'age du vin , cioè il vendage , ovvero l'annata del vino, che prima ancora, e soprattutto, viene dal latino vindemia , espressione che indicava la raccolta di uve dedicata ai vini d'annata, i vini più pregiati. E quindi, per estensione, la definizione vintage è entrata anche nel lessico corrente del design. A indicare quei prodotti ritenuti pregiati perché dotati di uno stile riconoscibile e legato a un preciso periodo storico del passato e ad alti standard di qualità, sia del progetto che dei materiali usati. Perciò vintage identifica tutti quegli oggetti che portano con sé un'atmosfera, il richiamo a un certo passato e a un modo di essere e di vivere. Oggetti evocativi per natura, cioè capaci con la loro sola presenza di creare dei ponti con periodi anche lontani nel tempo, capaci cioè di portarci direttamente dentro altri mondi, di farci viaggiare attraverso le epoche. Per questo si possono immaginare le poltrone vintage come piccole, quotidiane macchine del tempo, alla portata di chiunque e sempre a disposizione, ogni volta che lo si voglia, per viaggiare oltre le mura della casa. Ma anche per leggere un buon libro, scambiare due chiacchiere con gli amici, rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Perché poltrona è sinonimo di relax e comodità, di tranquillità e intimità. E il fatto di essere vintage non significa che una poltrona non possa essere assolutamente contemporanea, per quanto riguarda il design e l'attenzione a ogni singolo dettaglio in termini di ergonomia. Vintage, come vedremo, vuol dire oggi anche e soprattutto questo: cura del progetto, attenzione al dettaglio, materiali innovativi, qualità del comfort. Le poltrone vintage creano allo stesso tempo una finestra su un'altra epoca e un angolo della casa, dal salotto al soggiorno, intimo e conviviale allo stesso momento, in cui quotidianamente trovare un comodo rifugio.

E allora partiamo insieme per questo piccolo viaggio spazio-temporale.