6 trucchi per arredare il soggiorno con un piccolo budget

Assicurandovi accuratamente che ci siano le condizioni adatte di luminosità e clima per la loro sopravvivenza, piante e fiori saranno un plus estroso e vivace con cui riempire il vostro living. Di tutti i colori e di tutti i germogli, qualsiasi esse siano daranno uno sprint notevole all'insieme e faranno da vero e proprio filo conduttore del vostro arredamento. Tra una lampada e un mobiletto porta tv, eccole sbucare con le loro foglie e il vasetto che le accoglie, qui e là ravvivando i colori del salotto. Sono tanti i motivi per cui averne in questo luogo, a partire proprio dalla vitalità che trasmettono sino alla posizione più corretta in cui inserirle all'interno della casa, ossia non in stanze in cui la mancanza di ossigeno può diventare dannosa per chi ci vive. Un altro vantaggio è proprio quella di poter cambiare contenitori e le piante stesse, per creare un effetto di diversità di tanto in tanto, senza spendere grossi budget per nuovi arredi.