Una trasformazione incredibile… con davvero poco!

Per le varie parti della cucina sono stati impiegati diversi colori. Si tratta in ogni caso di tinte tenui, delicate ed eleganti. Ottima la scelta del marrone rosato, molto vicino al tortora, che si abbina benissimo con i vari altri colori nello stesso ambiente, dal beige al marrone, passando per l'avorio del pavimento. La cucina è separata dal resto grazie all'isola, un elemento che non soltanto serve per rimarcare la divisione funzionale, ma è un moderno e comodo elemento, ottimo per sfruttare la cucina in modo più informale.