6 Trucchi per Pulire Casa Tua in Fretta e a Fondo

Se in casa sono presenti mobili in legno è bene prendersene cura in modo mirato e opportuno per evitare un precoce invecchiamento e sgradevoli screpolature. Per farlo bisogna pulirli in maniera adeguata, lucidandoli periodicamente con appositi prodotti. Dopo aver tolto la polvere dalle superfici con un panno morbido e pulito, si può utilizzare un preparato naturale fai da te con acqua, succo di limone, poche gocce di sapone di Marsiglia liquido e olio olio d'oliva. Applicando questa soluzione con un panno asciutto direttamente sui mobili, avendo cura di non lasciare parti umide e bagnate, si potrà nutrire e lucidare in modo adeguato e non invasivo i mobili di casa.