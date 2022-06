La sottile seduzione senza tempo dei pavimenti in pietra

Se siamo alle prese con la scelta dei pavimenti in pietra più adatti per la veranda o per il patio, potremo tenere in considerazione anche una soluzione con lastre in ghiaietto lavato, per creare continuità con l’ambiente e il verde circostante. Antisdrucciolo, antigelo e di semplice manutenzione, le lastre in giaietto possono costituire, a costi piuttosto contenuti, una valida e gradevole alternativa al pavé: a seconda dei nostri gusti e del contesto in cui intendiamo inserire questo tipo di pavimentazione, in commercio possiamo infatti trovare diverse colorazioni di ghiaietto, dal rosa al sabbia al grigio. Nel progetto qui proposto da Studio Zenith per esempio, sono state utilizzate lastre in ghiaietto grigio chiaro, in accordo la colorazione chiara degli esterni della villa.

Con questo consiglio dedicato alla veranda termina qui il nostro libro delle idee dedicato ai pavimenti in pietra: per tanti altri utili spunti sui rivestimenti per esterni possiamo leggere Pavimenti da esterno tra innovazione, tradizione ed effetti ottici.