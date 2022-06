Idea, spazi ed oggetti per un vivere moderno

Vivere oggi dovrebbe essere più facile rispetto anche a solo cinquanta anni fa. Dovrebbe, ma forse non lo è: i ritmi sono diventati più intensi, si lavora di più o perlomeno sembra più difficile coniugare una settimana lavorativa con una vita normale . Siamo diventati viziati? Anche. La città incalza con i suoi tempi stretti, e l'architettura muta di conseguenza per rispondere alle nuove esigenze. In che modo lo fa? Trasformando spazi e stanze delle nostre abitazioni, con un design attento verso oggetti o arredi che nel loro essere cornice restituiscono un aspetto nuovo e una funzionalità mai messa da parte. Questo libro delle idee si propone di mostrare qualche piccolo esempio di un interior design che continua a ripensare agli spazi e di prodotti che, con la loro semplicità, affrontano il tema del vivere moderno, dando nuove prospettivi ai nostri usi e alle nostre abitudini.