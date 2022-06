5 Paesi per 5 spazi diversi accomunati da un solo colore: il bianco

Il bianco non è solo un colore, ma anche un concetto, una parola che può essere ricondotta a moltissime figure presenti nei nostri pensieri: bianco è purezza e calma, può essere la frustrazione di un pittore, come la luce nelle tenebre, assenza di cromia o una combinazione di tutti i colori presenti sulla terra, il paesaggio ricoperto di neve o una camicia molto pulita. Inoltre il bianco non è solo questo, esso infatti assume un ruolo molto importante in tutte le discipline artistiche, dalla grafica al design, dall'architettura alla musica, passando per la gastronomia e la fotografia. Il bianco non implica l'assenza di progettazione o di pianificazione, ma piuttosto il contrario.

Al giorno d'oggi, l'uso di questo colore in architettura e design è sempre più frequente, soprattutto perché determina semplicità e funzionalità. Per questo motivo, oggi abbiamo creato questo Libro delle Idee per mostrare, attraverso cinque abitazioni in altrettanti paesi diversi, l'uso del bianco sia nell'architettura che nel design.