Le ultime tendenze per un soggiorno mai noioso!

Per ravvivare un soggiorno noioso non è necessario ricorrere a tinte shock: potete anche utilizzare i colori pastello. Potete sceglierli per una parete, per un elemento d'arredo, per un piccolo oggetto. Ad esempio, il team di con3studio ha inserito nel soggiorno di un appartamento ligure due elementi color azzurro pastello: una poltroncina (modello Acapulco) dallo schienale a raggiera e una lampada vintage dallo stelo giallo acceso. Bastano pochi elementi (anche solamente uno) in una tinta pastello per regalare al proprio soggiorno un'aria raffinata.