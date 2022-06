​Come trovare la casa della vita

Per townhouse si intende genericamente una casa immersa in un contesto urbano. Più nello specifico il termine indica una tipologia di edificio, diffusa specialmente nel mondo anglosassone, sviluppato su due o più piani e inserito in un contesto a schiera. In Italia una simile disposizione risulta viceversa più comune in contesti periurbani, dove spesso trova collocazione la classica villetta a schiera. Nell'immagine una townhouse a Takaban, in Giappone, progettata dallo studio Niji Architects.