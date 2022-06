Tutta la magia delle decorazioni murali

Una gioia per la vista, ma anche per il tatto! Sono davvero originali queste decorazioni murali bidimensionali proposte dai designer polacchi di Monostudio. Tanti moduli in plastica colorata a forma di esagono da accostare uno all'altro per formare composizioni sempre nuove e diverse. Perfetti in ogni ambiente della casa: per creare un allegro parco giochi nella stanza dei bambini o anche per aggiungere una nota di colore in una camera da letto o in un soggiorno piuttosto che in una cucina, dal design minimalista.