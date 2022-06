Vasche da bagno piccole, piccolissime e non…

Tra le vasche da bagno piccole, la più comoda è sicuramente il modello Mist di Waters – Baths of Ashbourne. La più piccola, ma anche la più profonda, che il brand propone. Lunga 153.5 centimetri e larga 80, è profonda ben 60 centimetri. Mist appartiene alla categoria delle vasche da bagno piccole free-standing ed è realizzata in pietra. Un materiale naturale che, grazie alla finitura opaca, ne fa una vasca perfetta per il bagno di un'elegante villa, come per la suite di un boutique hotel.