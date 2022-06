Prima e dopo: 5 trasformazioni da capogiro!

Eccola!!! Ora il rudere decadente si è trasformato in una casa da favola! Le pareti in pietra sono state lucidate e brillano di nuova vita, il tetto è stato messo in sicurezza, gli infissi di porte e finestre sono stati sostituiti da eleganti modelli in legno. Al piano superiore è stato creato un piccolo balconcino dotato di una meravigliosa ringhiera in ferro battuto. Per finire un patio, circondato da fiori e meravigliose piante, arricchisce la proprietà rendendola invidiabile!