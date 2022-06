Voglia di novità in casa nostra? Giochiamo con i colori per interni!

Perfetti per aiutarci a rinnovare il nostro nido senza grandi stravolgimenti, i colori per interni possono davvero cambiare la personalità, la fisionomia e perché no, anche la percezione dello spazio, di un’abitazione. A volte non serve nemmeno ridipingere l’intera stanza, è sufficiente una parete, o addirittura anche solo una piccola parte di essa, per regalare vivacità e una luce tutta nuova all’ambiente. Il segreto è partire con un’idea ben precisa dell’effetto che vogliamo ottenere! Sembra difficile? Tranquilli, con gli esempi selezionati in questo libro delle idee, trovare la giusta ispirazione per arredare con il colore sarà facilissimo. Curiosi? Non ci resta che iniziare e gustare insieme queste 12 fantastiche idee per arredare con i colori per interni. Buona visione!