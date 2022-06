Come arredare (e vivere) la camera da letto per dormire meglio

Può apparire banale ma non lo è per nulla. Dare vita ad un rito del sonno può portare a benefici notevoli, primo fra tutti, l'eliminazione dell'insonnia e il rilassamento totale di mente e corpo. Fare un bagno caldo, distendersi secondo le regole dello yoga, curare il proprio corpo con massaggi o rievocare piacevoli ricordi ascoltando musica o stando in silenzio, ma anche scrivere ed effettuare esercizi per la respirazione. Sono tutte pratiche e azioni che hanno un potente effetto calmante capace di portarci al sonno più velocemente o più serenamente, sbarazzandoci della negatività e di inutili elucubrazioni o ansie sul domani.

Anche i colori su pareti e arredi aiutano questo rituale, come contorno più o meno idoneo in cui mettere in pratica questi consigli. Per antonomasia allora gli azzurri incrementano il relax e le palette neutre favoriscono la quiete. Impalpabili tendaggi, lenzuola e biancheria di tessuti setosi o cotoni puri e legni chiari, illuminati sapientemente catalizzano un'atmosfera delicata e propizia.