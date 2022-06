Come creare un piccolo studio nel tuo soggiorno

Se in casa non disponiamo di una stanza in più da adibire a studio, il soggiorno è spesso l’ambiente più adatto per ospitare una postazione di lavoro. Ma non è sempre facile trovare una soluzione che ci permetta di creare un comodo home office pur continuando a vivere il soggiorno come un luogo accogliente in cui trascorrere ore liete di relax con la nostra famiglia e in cui ricevere i nostri ospiti.

Scopriamo allora insieme in questo libro delle idee gli utili consigli dei nostri esperti per ricavare con poche e semplici mosse un ufficio domestico pratico e funzionale dal nostro soggiorno. Non ci resta che lasciarci ispirare…