Parliamo di Home Staging

Comprare un'abitazione non è facile, ma venderla neanche. Spesso, quando ci troviamo a vedere più appartamenti, dobbiamo fare un vero e proprio sforzo immaginativo per cercare di vederli in prospettiva: qui ci sarà il letto , l'armadio sarà posizionato su questa parete . Anche con gli arredi già disposti, manca sempre qualcosa in un'atmosfera che si rivela fredda ed impersonale. L'home staging nasce proprio con lo scopo di ovviare a questo problema attraverso piccoli accorgimenti, sia estetici, sia funzionali.

Quali sono gli strumenti di questa professione? Mettere in scena l'immobile significa dar vita alla casa. Con che cosa? Gli home stager utilizzano cuscini, lenzuola, luci, abat-jour e accessori per cancellare quell'impressione di freddezza in un immobile da vendere, oppure appena comprato. Non parliamo di nascondere i difetti, ma bensì di enfatizzare i lati positivi dell'appartamento: quel tocco di personalizzazione, quegli abbinamenti di colori tra i vari corredi che cambiano il modo di vedere la casa.