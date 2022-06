Armadi guardaroba di carattere per case ricche di personalità

Gli armadi guardaroba sono i nostri primi veri alleati per avere una casa sempre in ordine e riuscire a trovare quello che ci serve al momento giusto. Per questo, quando dobbiamo acquistare o far costruire su misura un guardaroba, è molto importante considerare attentamente tutte le nostre necessità e di conseguenza valutare lo spazio a disposizione. Per esempio, se in casa non è prevista la presenza di altri armadi guardaroba o di locali di servizio, dovremo pensare a un mobile in grado di ospitare anche scarpe, borse, valigie ed eventuali attrezzature per lo sport e altri hobby. Oppure, se stiamo arredando la stanza dei nostri figli, dovremmo realizzare un guardaroba in grado di evolversi con le loro esigenze. In questo libro delle idee scopriremo insieme 10 armadi guardaroba davvero originali, che potranno di certo offrirci utili spunti per progettare la struttura più adatta per la nostra casa.