La ristrutturazione di un appartamento ricco di stile

Per ottenere una sensazione di maggiore ampiezza nella zona giorno si è dovuta sacrificare parte della superficie che caratterizzava la camera da letto. In questa immagine, infatti, possiamo vedere come il ricorso a un grande contenitore al di sotto del letto abbia risolto parte del problema legato alla carenza di spazio nella stanza. Inoltre, a lato del letto è stato posto un grande armadio contenitore di colore bianco con una grande rientranza nel centro, la stessa che prosegue nella parete alle spalle del letto stesso. La nicchia creatasi dona profondità alla stanza, mentre il suo colore arancione le dona carattere.. un modo intelligente per recuperare centimetri preziosi, non credete?

