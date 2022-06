Una ristrutturazione all'avanguardia

Ma analizziamo nel dettaglio i diversi ambienti:

Questa foto ci mostra il prima e il dopo della cucina. Ci troviamo in due ambienti completamente diversi. Prima la cucina era un luogo piuttosto comune, datato e trasandato, seppur ricco di colore e vivacità. Delle piastrelle colorate riempivano le pareti da pavimento a soffitto, ed erano delimitate nella parte superiore da una sottile asse di legno che ne opprimeva l’effetto. La cucina era caratterizzata da da mobili bianchi nelle profondità e di un blu intenso nelle superfici frontali.

Ora l’area dedicata alla cucina è stata spostata nel living, e rappresenta un angolo determinante nello stile dello stesso. Una grande isola centrale ospita il piano di cottura, mentre intorno delle colonne bianche in parte incassate a muro offrono uno spazio prezioso per l’organizzazione delle stoviglie e dei prodotti culinari. Ciò che però contraddistingue questo ambiente è la scelta delle piastrelle come rivestimento sia per il paraspruzzi che per parte del pavimento. Si tratta di un delicato patchwork di piastrelle esagonali dalla diversa fantasia ma dalle stesse tonalità.