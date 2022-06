Il bilocale che ha tutto

Ci siamo lasciati l’ingresso alle spalle e di fronte troviamo la zona giorno. Ci rendiamo ben presto conto che l’ambiente presenta delle caratteristiche particolari: l’altezza è piuttosto generosa, le aperture verso l’esterno sono presenti su un solo lato.

I colori scelti sono per lo più neutri, e questo per evitare di soffocare un ambiente che non gode di una luce naturale particolarmente diffusa. Le pareti sono infatti bianche, mentre il pavimento riproduce un disegno a spiga di pesce in una tonalità di legno molto chiara.

La cucina occupa un intera parete, e per conferirle maggiore importanza si è pensato di posizionarla su una superficie rialzata rispetto al pavimento.. cosa ne pensate?