Come creare un orto nel tuo giardino

Per ottimizzare lo spazio si può pensare di coltivare e piantare ortaggi ed erbe aromatiche anche in vasi. Le dimensioni del vaso dipendono da cose si vuole coltivare: per esempio per la lattuga meglio vasi rettangolari e bassi, invece per i pomodori è più adatto un vaso più profondo, mentre vasi di medie dimensioni saranno perfetti per le erbe aromatiche. E' bene, poi, procurarsi del terriccio per piantare i semi mescolandolo con della sabbia, che favorisce il drenaggio del terreno. Bisogna inoltre assicurare un'irrigazione costante e adeguata e utilizzare anche del concime per nutrire meglio il terreno e quindi le piante.