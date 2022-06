Il design sul comodino

Legno di faggio, cuoio e cotone per le lampade da comodino Ka Lamp S di Woodendot. Dalla base – la cui superficie piana è l'ideale per posare occhiali, cellulari, gioielli o piccoli oggetti – un sottile palo si solleva slanciato. Con il rivestimento in cuoio alla base, e con la sua forma leggermente inclinata, pare il bastone di una vela. E ad una vela somiglia il paralume, in cotone di altissima qualità, disponibile in bianco o in nero. Lampade da comodino dal design moderno e le linee pulite, che ben si sposano con qualsiasi stile d'arredo.