Voglia di stile moderno: 6 spettacolari idee per le pareti !

Decorare una parete con un'immagine fotografica di grandi dimensioni, che la occupi nella sua interezza, occupandone tutte le superfici, rappresenta una soluzione per aprire l'ambiente, come in presenza di una grande vetrata.

L'ambiente può così muoversi verso un paesaggio, che può essere quello rurale della campagna, oppure quello urbano di una città lontana e sognata. Anche l'epoca può cambiare, aprendo così una finestra temporale che permetta di viaggiare con la fantasia in mondi lontani nello spazio e nel tempo.

La scelta del colore o del bianco e nero dipenderà dal tipo di atmosfera che si vuole creare. Come vediamo in questa immagine, il bianco e nero dell'immagine stampata su tela a tutta parete nel progetto proposto da Ideosfera, contribuisce alla creazione di un'atmosfera sospesa, di raffinata semplicità minimalista.