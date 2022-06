Abitare lo spazio aperto grazie alla veranda in legno

Non ha niente da invidiare a una veranda in legno questo ampio balcone con quell'incantevole panorama sui monti e le valli circostanti. È, infatti, un sostituto più che degno nel caso in cui non vi fossero lo spazio o le possibilità per realizzare una vera e propria veranda. La copertura in legno è la naturale prosecuzione del tetto che si estende per oltre un metro dalla fine dell'edificio.

Incassati nelle pavimentazioni e installati nel sottotetto della veranda di questa villa di montagna ci sono delle luci e dei faretti che al buio creano un effetto molto suggestivo. Le dimensioni spaziose del balcone consentono poi di godere dell'ambiente esterno nel modo più confortevole che vi viene in mente. Non a caso, al centro è stato sistemato un lettino per permettere a chi si sdraia di godere di tutto il relax, il silenzio, il panorama e l'aria fresca che è possibile rubare da questo meraviglioso sito naturalistico.

Contemplare il panorama ma non solo. Questo grande balcone in legno può essere anche usato con funzione di veranda e dunque si può prevedere di cenare fuori coi propri cari. L'illuminazione generosa e seducente vi aiuterà a ricreare un'affascinante ambientazione e, una volta allestita una bella tavola, non vi resterà che arricchirla con del buon vino e delle deliziose pietanze cucinate da voi stessi.