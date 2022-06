Il segreto per un bagno perfetto: il dettaglio in legno!

In un bagno classico il legno trova il suo spazio naturale. Materiale classico per eccellenza, duttile e resistente, capace di trasformarsi in complementi di arredo funzionali ed eleganti, ricchi di calore e pratici, facili da inserire nell'ambiente del bagno.

Il legno può essere usato in una grande varietà di essenze e tonalità, da quelle più chiare sino a quelle più scure. Anche forme e linee si prestano a essere elaborate in molti modi. A prevalere possono essere strutture complesse, con ante e decorazioni ricercate, oppure linee e strutture essenziali.

Come nel caso che vediamo, in cui il mobile che sostiene il lavabo è costituito da assi sottili, dalle linee geometricamente rigorose quanto agili, capaci di alleggerire le tonalità scure e solide. In questo modo il mobile in legno è capace di inserirsi a contrasto con i colori vivaci dell'impianto generale del bagno, introducendo una nota di antica solidità, che arricchisce senza far perdere per questo freschezza e vitalità all'insieme.