Le 6 migliori idee per illuminare la cucina!

Una soluzione efficacissima per illuminare la cucina è quella rappresentata da faretti da inserirsi in sistemi in sospensione direttamente collegati al soffitto. In questo modo è possibile portare su aree selezionate della cucina sistemi dotati di molteplici punti luce senza intervenire direttamente sul soffitto.

In questo caso le possibilità sono molteplici e permettono una grande varietà di scelte e conformazioni, capaci di adattarsi a soffitti di qualsiasi genere e materiale. Nell'immagine vediamo una serie di sospensioni collegate a un soffitto in travi di legno a vista.

Le sospensioni sono anch'esse in legno: i faretti sono ospitati in sottili travi collegate al soffitto attraverso dei cavetti. La leggerezza della sospensione si inserisce in maniera organica ed efficiente nella conformazione della cucina, arricchendo la tessitura del soffitto con eleganza e illuminando con efficacia il piano della cucina.