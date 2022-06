Interni noiosi? 6 modi per migliorare subito casa tua

Per rendere unico lo spazio della casa è possibile inserire nell'organizzazione degli ambienti complementi di arredo realizzati attraverso processi di recupero o pratiche come il fai-da-te, giustamente molto frequentate in un'epoca in cui i temi della sostenibilità, dell'uso consapevole dei materiali e del risparmio sono centrali anche nella vita quotidiana.

Recupero significa quasi sempre intervenire in modo creativo e attento su oggetti e materiali del passato, per ridefinirne, o inventarne, un uso completamente diverso da quello per cui erano stati concepiti. E quindi dare una nuova vita a oggetti e materiali altrimenti destinati a divenire scarti.

Le idee per sviluppare progetti in questo senso sono potenzialmente infinite. Il progetto Barrel 12 di Studiododici rappresenta un esempio efficace e un'ispirazione: dei vecchi fusti industriali, bonificati e riadattati, si trasformano in complementi di arredo per interni, come il fusto libreria che vediamo in questa immagine.