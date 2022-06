8 mosse per rendere il più piccolo dei bagni comodissimo!

Per vivacizzare il pavimento di un bagno di dimensioni limitate sarà importante tenere presenti alcune regole che hanno una valenza generale. Se si utilizzano le piastrelle, generalmente è consigliabile sceglierle dello stesso tipo di quelle delle pareti, in modo da minimizzare in maniera mimetica i confini dell'ambiente.

In maniera opposta e contro-intuitiva, però, è anche possibile utilizzare a vantaggio dell'ariosità e della vivacità dello spazio il contrasto. Un contrasto che può enfatizzare, come nel caso che vediamo, la profondità del pavimento.

L'intreccio dei motivi curvilinei e concentrici alternati ai moduli quadrati delle piastrelle è capace di creare una tessitura che crea una dimensione di profondità inaspettata, arricchendo di infinite fughe prospettiche il pavimento.

Il bianco lucido delle piastrelle usate sulle pareti, disposte in un motivo regolare, altamente riflettente, non fa altro che esaltare il motivo articolato e vivace del pavimento, in un contrasto materico e stilistico visualmente ricco.