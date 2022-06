Come arredare una cucina piccola: dal problema alla soluzione !

Quando la cucina è piccola sarà importante sfruttare con attenzione tutte le superfici e i volumi a disposizione, facendo un uso attento in particolare degli angoli, in modo che non rimangano inutilizzati o che vadano a costituire spazi di separazione rispetto all'organizzazione dello spazio.

In questo senso sarà importante disporre piani di lavoro, pensili e basi in maniera equilibrata, in modo da abbracciare tutte le superfici con continuità e da utilizzare tutte le possibili profondità a disposizione per ricavare spazi utili per l'immagazzinaggio.

Come vediamo in questa immagine, un sistema interessante per valorizzare gli angoli è quello di contrapporre a questi delle penisole che ne integrino la presenza in maniera organica. Un tavolo snack, come in questo caso, può servire a delimitare, individuandola, la zona di preparazione, raccordandola così al resto dell'ambiente.