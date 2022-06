Vita nuova, colori nuovi: ecco come rinfrescare le pareti di casa

Il marrone è un colore che ispira solidità e stabilità. Grazie alle sue innumerevoli varianti di sfumature si possono creare infinite ambientazioni, adatte per ogni stile e gusto. ll marrone si ottiene dalla combinazione di giallo e rosso il quale va aggiunto, in quantità variabile a seconda delle tonalità che si vogliono ottenere. E' un colore legato alla terra e, proprio per questo, si abbina bene a materiali naturali come la pietra, il legno e il marmo. In particolare, il marrone può essere utilizzato per imbiancare le pareti di una camera da letto o di un soggiorno, con arredi in stile classico o moderno. Gli abbinamenti migliori sono con il bianco o con tonalità più chiare, come il beige. Sopratutto per le tonalità più scure è bene scegliere abbinamenti di tessuti e complementi d'arredo chiari, come il giallo ocra o il senape, in modo da non appesantire lo spazio e renderlo più luminoso e vivace.