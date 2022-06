L'arredamento acustico: quando il suono fa design

Per ogni momento della propria giornata esiste un suono, dal più stridulo al più suadente. C'è musica nelle orecchie di molti di noi, una melodia costante che ci accompagna durante le ore e che non smette mai, nemmeno quando si dorme. La musica. La musica se non ci fosse la si dovrebbe inventare, o scoprire, o fare in modo di trovarla da qualche parte, perché senza, il silenzio divorerebbe l'animo e l'uomo cesserebbe di esistere.

La casa deve predisporsi ad essa, avvolgendola e inglobandola. Si deve percepire il suono, a colazione come a cena, se si ha voglia. Il silenzio. Il silenzio anche. Esistono designer che di questo hanno fatto il loro punto di forza, progettando oggetti comuni come casse, amplificatori o subwoofer in grado di mimetizzarsi tra l'arredamento, senza rinunciare ad una altissima qualità del suono.

Nell'articolo dedicato agli esperti del nostro paese, parleremo proprio di questo, mostrandovi come il design si sia evoluto in maniera tale da soddisfare sia la vista che l'udito.