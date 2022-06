Arredare con il legno

C'è qualcosa di più classico di un tavolo di legno in un salotto o in una sala da pranzo? Dallo stile rustico a quello più elegante, come in questo esempio, il design riusce a sostituisce le tipiche quattro gambe del tavolo con linee più moderne e minimali. Poi ci sono le sedute, in buona parte in metallo perché rappresenta uno dei materiali più adeguati per instaurare un rapporto con il legno.