La vernice lavagna: un'idea semplice per decorare la casa

La cucina è forse uno degli ambienti della casa che offre maggiori possibilità di impiego della vernice lavagna. Potremmo infatti trasformare un'intera parete, o anche solo una piccola porzione, piuttosto che le ante dei pensili, in un grande libro su cui annotare con i gessetti la nostra ricetta preferita, la lista della spesa o, perché no, anche le scadenze da ricordare.

Applicare la vernice è semplice, potremmo farlo anche noi stessi: in genere non è necessario stendere un fondo prima di verniciare, ma per non sbagliare il consiglio è di affidarci ad un rivenditore di fiducia e seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Dopo un paio di passate di vernice la nostra lavagna sarà finalmente pronta, in attesa di essere riempita con le nostre parole e i nostri disegni. E poi, basterà un semplice panno inumidito per cancellare tutto e far spazio a nuovi pensieri, proprio come facevamo a scuola!