Un ambiente fondamentale: il terrazzo

Spesso si tende a concentrarsi su ogni minimo dettaglio di ogni ambiente della casa, ma a volte ci sfugge una parte fondamentale di essa: il terrazzo. Eh sì, perché il terrazzo, per quanto piccolo possa essere, non è soltanto uno sfogo dell’abitazione verso l’esterno, che utilizziamo per lo stendino, affinché non rubi spazio all’interno, o per la scala e affini. Al contrario, è prima di tutto uno spazio conviviale, ideale per stare in compagnia con gli amici durante una serata a casa, per una rapida pausa caffé, o per sorseggiare un bicchiere di vino prima di cena. È anche uno spazio da godersi in solitudine, magari con un bel libro o con un portatile. Insomma, gli utilizzi sono svariati e uno dei migliori modi per valorizzare questo spazio è con delle belle piante da terrazzo. Se siete preoccupati di non avere il pollice verde, state tranquilli, tutto si impara. Magari, finché sarete alle prime armi, evitate di cimentarvi con piante da terrazzo troppo delicate – non dico che dobbiate scegliere solo cactus, ma quanto meno cercate di limitare i danni, ecco. Con il tempo vedrete che il rapporto con le vostre piante da terrazzo passerà dall’avere toni tragici e melodrammatici, all’essere un idillio, insomma passerete da sentirvi Edward Mani di Forbice a fare concorrenza all’adorabile vecchietta inglese del film “L’erba di Grace”. Perciò, bando alle inibizioni ed ecco qualche consiglio per prendervi cura delle piante da terrazzo!