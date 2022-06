Una casa pronta in 5 giorni? È possibile!

Questa piccola casa in legno è la materializzazione di un sogno! Si caratterizza per semplicità, design eccellente e utilizzo di materiali totalmente naturali. Indovinate il tempo impiegato per completarla? Non ci crederete! Appena 5 giorni! Ecospace Espana rappresenta una vera rivoluzione nel mondo delle costruzioni, dimenticate le logoranti attese per vedere la vostra casa pronta! Con queste soluzioni non avrete nemmeno il tempo di organizzare il trasloco!