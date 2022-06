Si parla spesso di sogni nel cassetto: se tempo fa si desiderava abbandonare tutto per partire verso un’isola deserta, oggi, a fronte della crisi economica e occupazionale, i desideri che conserviamo in segreto si sono fatti più pratici e senza troppe pretese: una famiglia felice, un lavoro soddisfacente e, perché no, anche una villa di proprietà. Quest’oggi, con la nostra rubrica homify 360°, vi mostreremo appunto un piccolo tesoro: non una villa impossibile, ma bensì un progetto che con un budget nella media che sfugge dalla solita banalità regalando ai proprietari un luogo caldo, intimo e accogliente, ma anche pieno di personalità.