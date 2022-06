Un gioco di scatole

Il tema della sostenibilità è sempre più al centro dei dibattiti culturali che s’interrogano sul futuro dell’umanità ed è forse uno dei temi più vivi e accesi intorno all'architettura negli ultimi anni. Imprese edili, aziende specializzate e architetti stanno sviluppando nuove proposte per accontentare quella parte del mercato immobiliare che ha veramente capito cosa significa in termini pratici il concetto di sostenibilità: in questi progetti si cerca, attraverso tecniche particolarmente avanzate di costruzione, di sfruttare quanto meno possibile le risorse non rinnovabili. Tutto questo sforzo si traduce in un investimento sul futuro molto vantaggioso, sia per il nostro pianeta, sia per il nostro portafoglio con una diminuzione dei costi dei servizi e, perché no, anche di costruzione. Oggi vi mostreremo un progetto rivoluzionario ideato da Thinktree Architects and Partners.