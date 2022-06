Scrivanie per camerette: ogni età ha le sue esigenze

La scelta di una scrivania per cameretta è una decisione molto importante che non va assolutamente lasciata al caso. I vostri ragazzi dovranno trascorrere molte ore a quel tavolo da studio, dunque occorre che la sua scelta sia il frutto di una attenta riflessione. Bisogna infatti considerare diversi fattori come l'ampiezza del tavolo di lavoro, lo spazio per organizzare gli oggetti, la cancelleria e i quaderni, la presenza di una finestra da cui filtri con generosità la luce naturale, la presenza nelle immediate vicinanze di una presa per l'illuminazione artificiale e per alimentare il computer e la stampante.

Per non parlare dello stile e dell'estetica. La scrivania che decidete di acquistare per i vostri ragazzi deve sposarsi bene con il loro temperamento, colori e forme devono essere in sintonia con la loro personalità. A questo proposito, la scelta di una scrivania per cameretta passa anche attraverso la fascia d'età, gli hobby e gli interessi della persona che ne farà uso. Ma niente paura! La varietà di articoli sul mercato è così ampia e accessibile che si finirà con l’essere indecisi tra diversi oggetti.