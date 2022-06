Porte per gli interni

’Non Aprite Quella Porta’ era il titolo di un film horror di ultima categoria uscito nelle sale cinematografiche qualche anno fa. Per non parlare di tutti quei motti, citazioni e figure retoriche che vedono l'oggetto porta, protagonista assoluto.

Essa è un invito a entrare, oppure a rimanere fuori, dipende se la trovate chiusa o aperta e questo vale per tutti i tipi di porte o portoni, che siano figure retoriche o oggetti reali. Argomento di oggi saranno quindi le porte, ma non quelle che separano le nostre abitazioni dal mondo esterno, bensì quelle presenti all'interno delle nostre case. Vedremo quali tipologie vengono maggiormente utilizzate e cercheremo di darvi il giusto consiglio in base allo spazio e allo stile.