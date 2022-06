Restauro e risanamento: Palazzo Barilari

Amiamo le opere di restauro, soprattutto di quegli edifici storici che sono portatori del nostro passato e quindi della nostra identità nazionale. Palazzo Barilari è un edificio del tardo Settecento (1745 – 1784) che si colloca nel panorama architettonico neoclassico con alcune impronte di tardo barocco. Questa tipologia di architettura viene vista all'epoca come espressione di uno stato sociale della famiglia, e non come oggi, in cui la progettazione porta avanti discorsi che enfatizzano le forme e le strutture. È il pregevole lavoro dello Studio Mondaini Roscani Architetti Associati ad aver riportato all'antico splendore questo palazzo ad Ancona.