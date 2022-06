Decorazione delle pareti: croce e delizia!

Siete persone vanitose? Non crucciatevene, un po’ di vanità non può che far bene! Ad ogni modo, se amate la vostra immagine riflessa e ritenete che sia, già di per sé, un’ottima decorazione delle pareti, allora via: tappezzate i muri di specchi! Gli specchi sono un complemento di arredo molto interessante e, come per i quadri, potrete sbizzarrirvi e scegliere se posizionarne uno di grandi dimensioni, fare un collage o altro. Ce ne sono di bellissimi, prodotti da noti marchi di design e sono davvero in grado di aumentare la qualità di un ambiente. Inoltre si tratta di un oggetto che si presta benissimo anche al DIY.