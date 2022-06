La casa dei fantasmi torna a risplendere

Il soggiorno è da cartolina! La casa dà sul piccolo cortile attraverso questa stanza completamente “aperta” grazie alle ampie vetrate. Con la struttura scorrevole che abbiamo visto in precedenza, si duplica in pratica la superficie a disposizione dell’area living. In questa prima parte del salotto notiamo anche una serie di librerie in legno minimali e facili da realizzare per chiunque sia esperto di fai da te.